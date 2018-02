Dallo scoglio in mare, il photoshoot in topless di Kate Upton con incidente

ROMA – Dallo scoglio in mare, il passo è stato breve per Kate Upton. La modella era in posa per un servizio fotografico di Sports Illustrated tra le rocce di Aruba, nel mar dei Caraibi, quando è caduta rovinosamente. Tutta colpa di un’onda più potente delle altre che le ha fatto perdere l’equilibrio. Inutile il soccorso dell’assistente che si è precipitato per prenderle la mano.

Per poco si è evitata la tragedia. Seno coperto solo dalle mani e un costume da bagno arricchito da una lunga coda di tulle, la 25enne ha evitato di finire contro lo scoglio. Per lei solo qualche escoriazione di poco conto.

“Ho guardato il mare prima di salire sulla roccia, ma le onde non sembravano così alte. La gonna bagnata è molto pesante e mi ha trascinato giù – ha raccontato la Upton dopo – Tutti erano molto spaventati”.