Al via da oggi il tour di Nic Cester and The Milano Elettrica

Roma – È per noi uno degli album migliori usciti nel 2017 e non perdiamo occasione per parlarvene: Nic Cester, una delle voci più potenti del rock, da oggi è in tour nei club italiani con il suo disco solista Sugar Rush. Appuntamento stasera 15 febbraio sul palco del Monk a Roma, domani 16 febbraio al Locomotiv di Bologna e domenica 18 a Santeria Social Club di Milano, poi via per un mini tour europeo. Dal 19 febbraio sarà in Germania: prima tappa Monaco e poi Colonia il 20, il 21 ad Amburgo e il 23 a Berlino e ancora il 24 sarà a Vienna in Austria e infine il 25 in Svizzera a Zurigo.

Il tour è organizzato da D’Alessandro e Galli ed il disco è distribuito in Italia da Artist First. Dal vivo Nic è accompagnato dalla The Milano Elettrica, super band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna.

Solo pochi giorni fa il cantante dei Jet ha pubblicato il primo video delle Milano Street Session, una serie di live acustici registrati per le vie di Milano, la città che l’ha accolto e in cui ha formato la band che lo accompagna in tour in tutto il mondo. Ma le “street session” non saranno solo a Milano: per ogni data del tour Nic registrerà un live per le strade delle città dove suoneranno, da Roma a Berlino.

Sugar Rush, il suo primo album solista dopo il successo mondiale con i Jet, è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico; il singolo Eyes on the horizon è stato in alta rotazione su molti network italiani. Nic Cester da qualche anno vive in Italia, tra Como e Milano, Sugar Rush è prodotto da Jim Abbiss (Adele, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age) ma il disco ha sonorità completamente “made in Italy”: è stato infatti registrato da Tommaso Colliva tra le Officine Meccaniche di Milano e gli Air Studios di George Martin a Londra con la super band Calibro 35.