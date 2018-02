ROMA – I rumors sono veri. Jennifer Aniston dice addio a Justin Theroux dopo quasi 4 anni di fidanzamento e 2 e mezzo di matrimonio. I due stavano ufficialmente insieme dal 2012. Si erano conosciuti un anno prima. Ad annunciare la fine del matrimonio gli stessi attori con un comunicato congiunto.

Rimaniamo amici

“Normalmente lo faremmo privatamente ma poiché l’industria del gossip non può resistere all’opportunità di speculare e inventare, volevamo anticipare la verità – ha fatto sapere la coppia -. Questa decisione è stata presa reciprocamente e amorevolmente alla fine dell’anno scorso. Siamo due migliori amici che hanno deciso di separarsi come coppia, ma non vediamo l’ora di continuare la nostra amicizia. Siamo determinati a mantenere il profondo rispetto e l’amore che proviamo gli uni per gli altri”.

La lontananza degli ultimi mesi

Jennifer e Justin erano stati fotografati per l’ultima volta insieme lo scorso 1 gennaio a Cabo San Lucas in Messico. Una vacanza rilassante per ricomporre i pezzi e cercare di risolvere i problemi. Così non è stato visto che, secondo fonti, in quei giorni i due sono stati pochissimo insieme. Poi lo scorso 11 febbraio, la Aniston ha festeggiato il suo 49esimo compleanno con un gruppo di amiche. Theroux non era presente. È così che i rumors sono diventati voci sempre più insistenti, fino a oggi quando l’ormai ex coppia ha confermato ogni cosa.

Ora i fan più sfegatati della coppia Aniston-Pitt sperano almeno in un ritorno di fiamma tra i due. Pura fantasia ma, si sa, nel gossip mai nulla è impossibile.