Fiocco rosa numero 2, Behati Prinsloo e Adam Levine di nuovo genitori

ROMA – È di nuovo fiocco rosa. Behati Prinsloo e Adam Levine sono genitori per la seconda volta. La coppia ha dato il benvenuto a Gio Grace. La bimba farà compagnia a Dusty Rose, nata 17 mesi fa.

Una grande famiglia

D’altronde sia Behati che Adam non avevano mai nascosto di volere una grande famiglia. Lo scorso settembre il lieto annuncio con la semplice frase: “Round 2”. Qualche mese dopo, la coppia ha rivelato il sesso del bambino.

“Voglio tanti bambini – aveva raccontato il cantante a Ellen Degeneres lo scorso novembre -, voglio crescere nel caos”. Dello stesso parere Behati: “Era figlia unica quindi vuole tipo 100 bambini – ha svelato Levine -. Non so se riuscirò a farlo. Sono tanti bambini!”.

Behati e Adam si sono sposati nel 2014 a San Jose del Cabo in Messico, dopo essersi conosciuti l’anno prima. Due anni dopo, nel settembre 2016, è arrivata Dusty. Tutti momenti vissuti più privatamente possibile. Sono state poche le foto sui social e le uscite pubbliche.