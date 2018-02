ROMA – Dopo anni di meritato servizio da opinionista, Tina Cipollari cambia ruolo a Uomini e Donne.

L’ex protagonista di Pechino Express diventa tronista nelle puntate “over”. Tina ha detto la parola fine alla storia con il marito Chicco Nalli da qualche mese. Una fine che l’ormai ex coppia ha cercato di posticipare il più possibile per via dei figli che hanno insieme.

Tina vs Gemma

Ora la Cipollari, però, guarda avanti e così sale sul trono. Ad annunciarlo gli account social di Uomini e Donne che hanno invitato quanti interessati a iscriversi per conoscere Tina.

Sicuramente, nel corso degli episodi con Tina tronista, vedremo crescere la rivalità tra l’ex opinionista e Gemma Galgani. Tra le due, da sempre, non corre buon sangue, per via di Giorgio Manetti e soprattutto per la visione diversa della vita e delle relazioni.