Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico di Amici, via Giuliano Peparini

ROMA – Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico di Amici. Lo ha annunciato la conduttrice Maria De Filippi nel corso del pomeridiano di oggi. Il ballerino sostituisce Giuliano Peparini che va via dopo 4 anni a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi.

Già qualche settimana fa, Tommassini, dal canto suo, aveva lanciato un appello a Maria De Filippi per poter approdare nel team di Amici. “Sono stato io a propormi – ha spiegato il ballerino a Novella 2000-, perché sono molto attratto da Maria De Filippi. Amici l’ho sempre guardato e ogni volta mi sono ritrovato a pensare come sarebbe ‘farlo’. Così, quando ho saputo da Giuliano Peparini che avrebbe lasciato il programma, mi sono lanciato. Noi due ci conosciamo da quando siamo bambini, siamo amici e ho sempre apprezzato il suo lavoro nel talent”. Grande la gioia, quindi, quando Maria e il suo staff hanno detto “sì”.

Una carriera stellare

Ballerino, coreografo e anche regista di videoclip di star internazionali come Michael Jackson di cui ha diretto Blood on the dancefloor. Ha lavorato con Geri Halliwell, Prince, Janet Jackson, Madonna, Diana Ross, Whitney Houston. In Italia è stato ballerino e coreografo accanto a Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, Fiorello, Claudio Baglioni, Giorgia e Paola & Chiara. Luca Tommassini ha esperienza e brio, caratteristiche che ha anche portato in tv con X Factor e che gli sono servite per giudicare chi ballava in Dance Dance Dance.