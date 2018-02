Magnum, P.I. e gli anni 80 rivivono su Spike Tv

ROMA – Spike Tv ha in serbo una grande sorpresa per tutti gli amanti delle serie, in particolare quelle degli anni ’80 con protagonisti investigatori sciupafemmine, soleggiati boulevard e macchine superaccessoriate.

Da domani, infatti, arriva la serie cult Magnum P.I. che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 18.00, ogni giorno con un doppio episodio.

La trama

Creata da due colossi della televisione come Donald P. Bellisario e Glen A. Larson (creatore di Battlestar Galactica e Supercar) tra il 1980 e il 1988, la serie ha per protagonista Thomas Sullivan Magnum IV, interpretato da Tom Selleck, che per questo ruolo fu costretto a rinunciare alla parte di Indiana Jones ne I predatori dell’arca perduta.

Ex marine reduce della guerra in Vietnam, Thomas Magnum decide di cambiare vita e trasferirsi nelle isole Hawaii. Fa conoscenza del famoso Robin Masters, ricco autore di best sellers che nella serie non compare mai integralmente, che lo ospita nella sua megavilla da sogno e gli dà pieno accesso alla sua Ferrari.

Magnum decide di mettere a frutto le abilità accumulate durante gli anni di servizio militare e comincia a lavorare come investigatore privato. Troverà un valido aiuto nei suoi amici Rick e T.C. e nel reticente Jonathan Quayle Higgins, Maggiordomo di villa Masters, il cui amore per le vecchie storie di guerriglia è pari solo a quello per i suoi amatissimi dobermann.

Tra i tanti telefilm americani degli anni ’80 che hanno segnato quel decennio, senza dubbio Magnum P.I. merita una menzione speciale. La serie, infatti, oltre ad aver attraversato praticamente tutta la decade, incarna alla perfezione quel decennio, svolgendosi in panorami mozzafiato sullo sfondo delle splendide isole Hawaii, con atletici protagonisti e belle ricche donne inarrivabili. Le generazioni si sono avvicendate ma Magnum P.I. non ha mai smesso di nutrire l’immaginario collettivo, divenendo un vero e proprio cult!