Google contro le violazioni di copyright, sparisce il tasto “Vedi immagine”

ROMA – Google contro le violazioni di copyright. Il motore di ricerca ha rimosso dai suoi risultati il tasto “vedi immagine” che consentiva di visualizzarla in una nuova finestra. Un’opzione che non consentiva di capire se fosse coperta da diritti.

Al suo posto arriva il tasto “Visita” che riporta al sito di origine della foto. Inoltre, adesso è più visibile la nota sul copyright posizionata sotto lo scatto selezionato. Un avviso che scrolla di dosso da Google ogni responsabilità.

Today we’re launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they’re on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 febbraio 2018