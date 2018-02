Gabriele Muccino in cima al box office del weekend

ROMA – È Gabriele Muccino ad aggiudicarsi il box office del weekend appena passato. Il film corale A casa tutti bene ha trionfato ai botteghini italiani, guadagnando 3.938.612 euro. Insomma, un debutto di non poco conto.

Record in America per Black Panther

Segue, prevedibilmente, Cinquanta sfumature di rosso che, questa settimana, aggiunge 3.037.569 euro al suo incasso. In totale sono 11.697.076 euro guadagnati in due settimane. Medaglia di bronzo per la new entry Black Panther che guadagna nel suo primo fine settimana 2.348.086. In America, la pellicola Marvel batte, invece, ogni record guadagnando 192 milioni di dollari in soli 3 giorni. È il quinto miglior esordio di sempre.

Tornando all’Italia, al quarto posto ancora una new entry con The shape of water – La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro. In cinque giorni il film ha ottenuto 1.894.243 euro. Al quinto posto The Post che totalizza 5.408.110 euro, aggiungendogliene 833.873 euro in questi ultimi tre giorni.

Il resto della classifica

Completano la classifica: Ore 15:17 – Attacco al treno (727.174 euro), I primitivi (423.393 euro), Maze Runner – La rivelazione (239.226 euro), Sono tornato (188.087 euro) e L’uomo sul treno – The Commuter (181.419 euro).