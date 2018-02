Arriva “Roma Summer Fest”, l’estate all’Auditorium Parco della Musica

Roma – Si chiamerà “Roma Summer Fest” il nuovo Festival estivo della Fondazione Musica per Roma e porterà con sé numerose novità.

Dopo i primi grandi nomi annunciati nelle scorse settimane: Patti Smith (10 giugno), Gigi Proietti (20 giugno), Luca Barbarossa (29 giugno), Simple Minds (3 luglio), Ringo Starr (11 luglio), Chick Corea (14 luglio), Stefano Bollani Quintet (16 luglio), Pat Metheny (20 luglio), King Crimson (22 e 23 luglio), Sting (28 luglio) confermati anche i concerti di Hollywood Vampires (8 luglio), Jethro Tull (19 luglio) e Caetano Veloso (21 luglio). Ultima new entry di oggi nel grande parterre internazionale è Alanis Morissette, una delle cantanti e autrici più influenti della musica contemporanea attesa in cavea per il 9 luglio.

Salgono con lei a 14 gli artisti confermati ma è solo l’inizio di una stagione estiva che si prospetta ricca di annunci e unica dal punto di vista dell’offerta artistica.

Alanis Morissette

Alanis Morissette è una delle cantanti e autrici più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo che ritorna live all’Auditorium Parco della Musica. È dal 1995 che Alanis Morissette continua a conquistare fan e critica di tutto il mondo con i suoi lavori musicali e non. Basti pensare che la cantante canadese ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), ha ricevuto 1 candidatura ai Golden Globe e venduto oltre 60 milioni di dischi. Nel 2015 ha pubblicato un’edizione speciale del suo disco di debutto, ormai un cult della musica, “Jagged Little Pill: Collector’s Edition” che celebra i 20 anni dall’uscita. Alanis, che è stata inserita nel 2015 nella Canadian Music Hall of Fame, si dedica a numerosi progetti di beneficenza e ad organizzazioni umanitarie come Equality Now, Music Relief e UN Global Tolerance. Nel 2016 ha lanciato anche un podcast mensile, Conversation with Alanis Morissette, che include interviste e conversazioni con autori, dottori, educatori e psicologi, affrontando molteplici argomenti e tematiche riguardo l’arte, la spiritualità e il benessere psico-fisico. Attualmente Alanis sta lavorando al nuovo disco di prossima uscita e sta scrivendo un libro.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 21 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.