Lavorare all’estero? Giovani alla scoperta del mondo con “Let’s go”

ROMA – Vivere un’esperienza di studio o di lavoro all’estero è il sogno di molti ragazzi ma non sempre è facile conoscere le diverse opportunità formative e professionali e scegliere il paese più adatto alle proprie esigenze. Ora sarà più semplice orientarsi grazie a “Let’s go“, il nuovo ciclo di incontri in partenza con un focus sulla Cina, promosso dall’assessorato Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi di Roma Capitale e realizzato dal Servizio Informagiovani con l’organizzazione di Zetema Progetto Cultura.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a novembre con Germania (19 marzo), Spagna (19 aprile), Francia (16 maggio), Usa (13 giugno), Canada (19 settembre), Svezia (10 ottobre) e Gran Bretagna (15 novembre).

I seminari sono realizzati in collaborazione con le Ambasciate in Italia e gli Istituti di cultura dei Paesi stranieri e hanno l’obiettivo di fornire informazioni chiare, pratiche e certificate presentando il sistema di istruzione universitario, le modalità di accesso e le possibilità di ottenere borse di studio, il tutto per poter affrontare in autonomia un’esperienza all’estero e sfruttare al meglio le proprie competenze.

Oltre alla formazione vengono fornite informazioni utili anche su aspetti burocratici come le iscrizioni a servizi locali per il lavoro o le procedure per richiedere eventuali visti di ingresso.

Sono presentati inoltre i programmi speciali dedicati ai giovani italiani frutto di accordi tra i diversi governi.

Infine vengono forniti alcuni consigli per cercare un alloggio o informazioni utili sugli aspetti linguistici, gli usi e la vita culturale. Ad ogni appuntamento partecipano anche ragazzi che hanno già realizzato un’esperienza di mobilità in quel paese e che possono fornire consigli e suggerimenti basati sulla propria esperienza diretta.

Let’s go China!

Il primo appuntamento – domani dalle 16 alle 18 nella sala del Carroccio in Campidoglio – sarà con “Let’s go China!”, dove si presenterà il sistema universitario, il mercato del lavoro e lo stile di vita cinese.

“Con Let’s Go China diamo il via ad un interessante ciclo di seminari dedicati alla mobilità dei giovani all’estero. Iniziativa realizzata dal Servizio Informagiovani Roma Capitale nata per offrire ai ragazzi informazioni chiare e dirette per poter affrontare un’esperienza all’estero in autonomia e consapevolezza. Dagli aspetti più pratici, come la ricerca di un alloggio, ai più burocratici, come la richiesta di un visto, presentare una panoramica su quegli elementi fondamentali per pianificare tale esperienza può invogliare molti giovani a farla. Roma Capitale vuole, così, offrire un aiuto fattivo ai giovani trasmettendo idee per esperienze di vita e lavorative che possano dar loro prospettive per un futuro migliore”, afferma l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi, Daniele Frongia.