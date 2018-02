Pancione in bella vista per Kate Middleton, sui tacchi a Buckingham Palace

ROMA – Instancabile sui tacchi, al settimo mese di gravidanza. È Kate Middleton che – a due mesi dalla nascita del suo terzogenito – non declina nessun impegno reale.

Anzi, ieri a Buckingham Palace, la duchessa ha fatto gli onori di casa Commonwealth Fashion Exchange reception. Nella Music Room designer e artigiani provenienti da tutti i 52 paesi del Commonwealth hanno esposto le loro creazioni alla moda.

Kate, per non essere da meno, ha scelto un abito bianco e nero lungo fino a sotto le ginocchia. Un abito aderente sull’ormai pancione sempre più in vista.

A farle compagnia, vista l’assenza del principe William, Anna Wintour, Stella McCartney e tanti altri personaggi famosi. Per prendersi una pausa c’è tempo, Kate al momento si gode la vita pubblica. Solo due giorni fa, la mamma di George e Charlotte era arrivata più radiosa che mai ai BAFTA, gli Oscar britannici del cinema.