HAIRSPRAY – GRASSO È BELLO, il soul di Baltimora nella Capitale

ROMA – La lacca più famosa di Baltimora ha cotonato il pubblico del Brancaccio di Roma.

‘Hairspray – Grasso è bello’ è in scena al teatro capitolino fino al 4 marzo.



Il musical racconta la storia della talentuosa Tracy Turnblad. Il suo sogno è quello di partecipare allo show televisivo più visto dai giovani, il Corny Collins Show.

Quando una delle protagoniste decide di lasciare il programma, la produzione va alla ricerca di un nuovo volto da lanciare. È la grande occasione di Tracy che elimina tutta la concorrenza ottenendo il successo, non solo in tv.

Il sound di Baltimora che accompagna la narrazione riaccende la passione degli Anni 60 attraverso le canzoni, i balli e la ribellione. Sulle note delle sigle del Corny Collins Show i protagonisti si battono per l’integrazione e per i pregiudizi nei confronti dei chili di troppo di Tracy Turnblad, interpretata da Mary La Targia, una delle protagoniste più esplosive del musical.

Sul palco – oltre a un cast artistico dall’anima ‘black’ – Giampiero Ingrassia, un veterano della commedia musicale nonche’ il John Travolta ‘made in Italy’. In Hairspray infatti interpreta Edna Turnblad, che nell’omonimo film del 2007 ha il volto proprio dell’attore statunitense.

Questa versione ‘tricolore’ del musical non si discosta molto dalla pellicola di Adam Shankman. La traduzione delle canzoni non ha spezzato il fascino di quelle originali e le tematiche hanno mantenuto la loro giusta importanza e spessore. Tuttavia, nonostante il grande lavoro del cast tecnico e artistico italiano in Hairspray, diretto da Claudio Insegno, si percepisce la mancanza di appeal che ha caratterizzato il film di Shankman.



Dopo aver ‘stregato’ Broadway, il musical HAIRSPRAY torna in Italia con una nuova produzione firmata TEATRO NUOVO di Milano. Con oltre 2.500 repliche a New York, i suoi 8 Tony Awards, ed il suo adattamento cinematografico con Zac Efron, John Travolta, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken, la commedia musicale è pronta a conquistare tutta Italia nella stagione teatrale 2017/2018, dopo un primo passaggio al Teatro Nuovo di Milano, con musica dal vivo.

