ROMA – Juventus, Roma, Atalanta e Udinese nelle 5 figurine extra realizzate dalla Panini per la raccolta “Calciatori 2017-2018”.

Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, tramite immagini spettacolari e le copertine de “La Gazzetta dello Sport”.

Le 5 nuove figurine celebrano la goleada della Juventus, che si è imposta sul Sassuolo per 7-0, e i 40 anni del portiere bianconero Gianluigi Buffon, attraverso la riproduzione della prima pagina della Rosea del 26 gennaio scorso.

Altre figurine extra sono dedicate al centrocampista dell’Atalanta Bryan Cristante come “stella del futuro”, al “portierone” della Roma Alisson e al tecnico Massimo Oddo, per il positivo “cambio di rotta” della sua Udinese.

Queste cinque figurine extra saranno distribuite in omaggio il sabato prossimo 24 febbraio, in una bustina speciale abbinata a “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”.

“Nuovi protagonisti per la sezione ‘Film del Campionato’, con 5 nuove figurine che rappresentano per i collezionisti Panini una grande opportunità per mantenere la propria raccolta ‘Calciatori’ al passo con l’attualità di questo avvincente campionato”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Protagonisti e momenti salienti delle scorse giornate diventano, in questo modo, nuovi fotogrammi che si aggiungono al racconto per immagini di questa Serie A TIM 2017-2018 che sta tenendo tutti gli appassionati con il fiato sospeso”.

Calciatori 2017-2018

La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile.

L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina è realizzata con trattamenti speciali ed è caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Quest’anno le figurine aumentano il loro contenuto di informazioni: sul fronte sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano. Confermate le sezioni “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 22 calciatori presenti in figurina sull’album per ogni squadra di Serie A TIM.

Film del Campionato

Per la sezione “Film del Campionato”, le prossime uscite delle figurine extra, sempre distribuite gratuitamente in edicola con “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”, sono previste per il 31 marzo e il 9 giugno prossimi. Le prime 5 figurine extra sono state distribuite lo scorso 27 gennaio. La collezione è anche accompagnata dalla grande operazione “Calciatori Gol!”: all’interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio con la scritta “Hai Vinto”, che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali “Calciatori Gol!”. Previste anche iniziative speciali con Intesa Sanpaolo: in ogni agenzia dell’Istituto saranno consegnati in omaggio un album e una scatola da 100 bustine “Calciatori” per ogni apertura di un “XME Conto Up!” riservato ai minori; inoltre raccogliendo le letterine dietro le figurine e formando la parola “Calciatori” si avrà diritto anche ad un fantastico pallone da calcio. Nel prossimo weekend 24-25 febbraio, infine, partirà il “Panini Tour Up!” con un ricchissimo programma di appuntamenti in piazze, centri commerciali e filiali di Intesa Sanpaolo, che copriranno l’intera Penisola fino all’inizio di aprile.