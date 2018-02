La regina Elisabetta a una sfilata di moda…per la prima volta

ROMA – Per la prima volta nei suoi 91 anni, la regina Elisabetta è andata a una sfilata di moda.

La sovrana è stata fotografata in prima fila alla sfilata del 26enne Richard Quinn in occasione della London Fashion Week. Elisabetta lo ha premiato con il Queen Elizabeth II Award for British Design. Un riconoscimento consegnato agli stilisti più alla moda ma che, allo stesso tempo, si sono distinti per i valori comunitari e di sostenibilità.

Ospite d’onore, la regina ha guardato ogni uscita sorridente e divertita. Accanto a Anna Wintour, ha commentato gli abiti come qualsiasi altro spettatore. In completo di tweed azzurro e accessori total black, la regina ha così sdoganato un altro tabù della monarchia inglese. Contare la regina tra gli spettatori della sfilata è stata un’esperienza “surrealista”, ha detto Richard Quinn a margine della sua sfilata.