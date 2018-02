Ed Sheeran e il mistero dell’anello all’anulare sinistro

ROMA – Si è già sposato o no? È questa la domanda che, da qualche giorno a questa parte, attanaglia i fan di Ed Sheeran. Il cantante britannico ha sfoggiato un anello all’anulare sinistro molto simile a una fede.

Ieri, ai BRIT Awards, la popstar ha chiarito la vera natura del gioiello. Il matrimonio con Cherry Seaborn non è ancora arrivato. “È un anello di fidanzamento – ha detto sul red carpet degli Award -, penso sia giusto che lo indossiamo entrambi”. Insomma, si tratta semplicemente di un simbolo dell’impegno che il cantante ha preso nei confronti della fidanzata.

La data del matrimonio è, ovviamente, top secret. Con molta probabilità, le nozze avverranno in gran segreto. Per l’annuncio del lieto evento si dovrà aspettare. D’altronde anche per il fidanzamento, l’interprete di Shape of you ha fatto sapere con calma si aver fatto la fatidica domanda a Cherry.