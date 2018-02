QUE LE DIGO, il nuovo singolo firmato DozB & Chimey

ROMA – I DozB ci trasportano nelle frequenze della ‘pasion latina‘.

Dopo il successo del tormentone estivo Muèvelo (prodotto dalla Dale Records) i ragazzi tornano con QUE LE DIGO, brano scritto in collaborazione con il primo duo in Italia reggaeton tutto al femminile, le Chimey la Diferencia.

“Travolti dalle sonorità e dalla bellezza dei testi di Maluma, abbiamo scritto anche noi di un tema alla “Felices los 4”, più romantico peró: nella nostra canzone si parla del tormento d’amore di una persona che non sa come dire al proprio fidanzato/a che in mente, in realtà, di persona ne ha un’altra, un tema chiaramente sempre attuale e per tutte le età“, hanno raccontato i fratelli Tomas e JFidel (DozB).

QUE LE DIGO è una canzone passionale e coinvolgente, che appartiene al mondo del reggaeton romantico, genere molto apprezzato dagli amanti del ballo Latino Americano e che anticipa il primo album attualmente in fase di realizzazione.

L’idea di racchiudere tutto il nostro lavoro in un CD chiaramente è sempre presente e ci stiamo lavorando da due anni a questa parte: comprenderà i tre singoli già editi ed ovviamente “Que le digo”, oltre ad altri brani di vario genere, che spaziano dal raggaeton alla bachata, musiche che stiamo attualmente perfezionando e terminando”.

Questo non è l’unico progetto in cantiere dei DozB: “Abbiamo in realizzazione molti pezzi reggaeton, trap e bachata e puntiamo a realizzare anche qualche progetto sullo stile merengue, in acustico e mambo electronico“. Ed hanno concluso: “Per fine Marzo vorremmo far uscire “Quieres volver” un pezzo reggaeton su cui contiamo molto, sia per gusto personale, che per richiesta dei nostri fan, che sentendone alcuni frammenti sui social, ci hanno chiesto in numerosi di far uscire la versione completa, e chiaramente se il pubblico chiama… i DozB rispondono!“

QUE LE DIGO di DozB & Chimey, il video