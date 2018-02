ROMA – Sarà una settimana leggendaria quella che ci aspetta in Pokémon GO.

Niantic Lab riporta nelle lotte Raid Groudon e Kyogre che, insieme a Rayquaza, saranno i boss delle lotte Raid fino al 5 marzo.

Oltre ad avere la possibilità di catturarli tutti, si potranno sbloccare dei bonus speciali.

– Se Rayquaza viene sconfitto più volte rispetto a Kyogre e Groudon insieme, è probabile che le Uova dei Pokémon che in genere preferiscono le giornate ventose (come Bagon) si schiuderanno dal 5 al 16 marzo.

– Se Rayquaza NON viene sconfitto più volte rispetto a Kyogre e Groudon insieme, si schiuderanno le Uova dei Pokémon che prediligono le giornate di sole o di pioggia (come Trapinch o Lotad).

Adesso vediamo come catturare Groudon, Kyogre e Rayquaza.

Catturare Groudon

Groudon è un Pokémon Leggendario di tipo Terra.

Contro di lui sono efficaci i Pokémon di Erba, Acqua e Ghiaccio.

Ricorda che adesso anche le condizioni meteo giocano un ruolo fondamentale in Pokémon GO.

Quando è bel tempo, i tipi di erba diventano più potenti, quando piove meglio quelli d’acqua.

Potete dunque schierare Vaporeon, Gyarados o Exeggutor.

Un volta sconfitto utilizzate Baccalampon dorate e Master Ball per avere maggior possibilità di cattura.

Catturare Kyogre

Kyogre è un Pokémon Leggendario di tipo Acqua.

Contro di lui sono efficaci i Pokémon di tipo Elettro e Erba.

Ottimo per te se hai nel tuo Pokédex uno Zapdos.

Anch’esso Pokémon Leggendario, ma di tipo Elettro, Zapdos ha nel suo arsenale la mossa principale Falcecannone e l’attacco veloce Raggioscossa.

Altro Pokémon di tipo Elettro efficace è Jolteon, una delle evoluzioni di Eevee.

Incisivo anche Exeggutor, uno dei più forti Pokémon di Tipo Erba, con le mosse Solarraggio e Semitraglia.

Un volta sconfitto utilizzate Baccalampon dorate e Master Ball per avere maggior possibilità di cattura.

Catturare Rayquaza

Rayquaza è un Pokémon leggendario di doppio tipo Drago/Volante.

Contro di lui sono efficaci i Pokémon di tipo Ghiaccio, Folletto, Drago e Roccia.

Uno dei migliori Pokémon da schierare contro Rayquaza è Jynx (tipo ghiaccio/psico), molto incisivo con le mosse Alitogelido e Slavina.

Potete schierare anche Kyogre se siete riusciti a catturarlo. Potete utilizzare come mosse Codadrago e Bora.

Buono anche Oltraggio di Dragonite.

Se siete sprovvisti di questi Pokémon , l’importate e sceglierne uno del tipo giusto.

Un volta sconfitto utilizzate Baccalampon dorate e Master Ball per avere maggior possibilità di cattura.