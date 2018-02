All’Ex Dogana si festeggiano i 10 di Breaking Bad

ROMA – In occasione del decennale dall’uscita di Breaking Bad, sabato 24 febbraio Ex Dogana ospiterà “Breaking Bad | 10th Years Party”, l’anniversario della serie tra proiezioni, laboratori di meth, chimici in tuta gialla, tavole periodiche, pollo fritto Los Hermanos e 3 stages musicali con 15 anni di musica, dal 2000 in poi.

Dalle ore 22:30 alle ore 5:00 maschere personaggio, tute gialle a profusione, chimici improvvisati, laboratorio meth, tavole periodiche, video maratona, pollo fritto Los Hermanos, blue packs, 3 stage musicali (Ingresso: 7€ fino alle 00.30. Dopo: 10€).

Dall’altra parte dell’Ex Dogana invece sarà la volta di 90s vs 00s |edizione gadgets, per tutti coloro che sono cresciuti a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila.

Dalle ore 23:00 alle ore 5:00 si potranno rivivere gli anni ’90 con oggetti che appartengono all’adolescenza: dai ciucciotti colorati alle schede telefoniche, i chupa chups, il tamagochi, il crystal ball, il nokia 3310, la prima playstation e le mille lire.

Tutto questo il 24 febbraio 2018 all’Ex Dogana con una mostra, una festa, un happening.

E alla musica ci penserà il We Love 80s 90s 00s originale con l’intero ventaglio di suoni e ritmi che hanno contraddistinto un ventennio, dal rock all’elettronica.

Nella Sala degli Specchi dell’Ex Dogana si potrà poi ballare Funky-fresh hip-hop and r&b vibe dagli anni ’80, ’90 e ’00. Da Grandmaster Flash, passando per Dr.Dre e arrivando fino a 50 Cent, trent’anni di musica selezionata dai residents Ex Dogana. (Ingresso: 7€ fino alle 00.30. Dopo: 10€).

In consolle: YDFWÑ + Voglio vederti trappare sound-system.