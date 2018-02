Johnny Depp e gli Hollywood Vampires al Roma Summer Fest

ROMA – Domenica 8 luglio all’interno del Roma Summer Fest, in collaborazione con Rock in Roma 2018, arrivano gli Hollywood Vampires, il super gruppo di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry.

I biglietti acquistati per l’evento di Capannelle rimangono validi per la nuova location: coloro i quali avevano acquistato biglietti di Pit potranno accedere al Parterre Standing; coloro i quali avevano acquistato Posto Unico Intero potranno accedere alla Tribuna Mediana.

Grandissima attesa per il supergruppo capitanato da Alice Cooper e del quale fanno parte – tra gli altri – la star del cinema Johnny Depp ed il chitarrista leader degli Aerosmith Joe Perry.

I Vampires saliranno sul palco per offrire ai fan un energetico concerto rock non-stop, presentando dai brani tratti dal loro album di debutto “The Hollywood Vampires” pubblicato nel 2015 – con il singolo originale “Bad As I Am”- alle interpretazioni di grandi classici come “My Generation”, “Whole Lotta Love” ad un medley “School’s Out”/”Another Brick in the Wall. Perry, chitarrista degli Aerosmith, giura che il suo gruppo lascerà il pubblico esterrefatto: “Non dico cose di questo genere spesso, ma questa è una (beeep) di band fantastica”.

Depp avvisa i membri del pubblico: “Rimbomberanno tuoni nelle orecchie e ci potrebbe essere del sangue che gocciola fuori da un orecchio”. Cooper aggiunge: “In quel caso sapremo di aver fatto il nostro lavoro”.

Hollywood Vampires

Tutto era cominciato con un show intimo, alla presenza di grandi stelle al Roxy Theatre di Los Angeles per famiglia e amici, e a partire da questo i Vampires hanno cercato e colto l’occasione di suonare in più luoghi possibile, girando il globo nel corso delle loro brevi pause estive prima che Joe, Alice e Johnny tornassero ai rispettivi impegni. Il loro tour estivo del 2016, salutato da un successo travolgente, li ha portati in più di 23 città, 7 nazioni, attraversando il mondo da Verona, New York fino a Bucarest, e suonando da headliner in festival come Rock in Rio di fronte a oltre centomila fan.

DOMENICA 8 LUGLIO CAVEA ORE 21

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti da 52 a 80 euro + d.p.