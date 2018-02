Nutella Biscuits, i golosi biscotti di Ferrero presto anche in Italia

ROMA – Potrebbero arrivare ad aprile i Nutella Biscuits, i golosi biscotti Ferrero che per mesi hanno riempito gli scaffali dei supermercati in Germania e Lussemburgo, luoghi scelti dall’azienda per testare un futuro lancio a livello mondiale.

Sembra che la prova abbia dato esito positivo e che Ferrero sia pronta per distribuire i biscotti anche in Italia.

I Nutella Biscuits si presentano come croccanti biscotti di pasta frolla con un goloso cuore di Nutella.

La nuova golosità di Ferrero arriverà sul mercato per competere con i più famosi snack dolci in circolazione, come Ringo, Oreo o Oro Ciok.