PREMI DAVID DI DONATELLO, le masterclass dei candidati

ROMA – Marzo sarà il mese delle masterclass dei candidati ai Premi David di Donatello. A darne l’annuncio Piera Detassis, Direttore Artistico degli Oscar italiani.

Rispetto allo scorso anno l’appuntamento si arricchisce anche degli autori nominati in cinquina nelle categorie musicali e nella categoria dedicata ai montatori. Ogni incontro sarà un viaggio nel dietro le quinte del nostro cinema.

Manca meno di un mese alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello ma per i candidati alla 62a edizione è tempo di aprire la loro arte al pubblico. I nominati per Migliori Effetti Digitali, Migliore Musicista, Miglior Canzone Originale e Migliore Montatore saranno i protagonisti di tre masterclass, che si terranno a marzo presso la Casa del Cinema di Roma. Il 2, il 7 e il 9 marzo alcuni ospiti speciali illustreranno ai partecipanti la loro arte che prende vita sul grande schermo.

Venerdì 2 marzo l’Associazione Effetti Visivi AVFX, in collaborazione con l’ Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, presenta i candidati delle opere selezionate nella cinquina dei Migliori Effetti Digitali ai David di Donatello 2018. Durante l’incontro, moderato dal Presidente di AVFX Franco Valenziano, i rappresentanti e gli artisti delle società che hanno realizzato gli effetti digitali delle opere selezionate in cinquina presenteranno i loro lavori accompagnati da clip esclusive e behind the scenes.

Mercoledì 7 marzo l’Associazione Compositori Musica da Film ACMF, in collaborazione con l’ Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, presenta i candidati delle opere selezionate nelle cinquine di Miglior Musicista e Miglior Canzone Originale. Durante l’incontro, moderato dal Presidente di ACMF Pivio e dal giornalista e regista Marco Spagnoli, gli ospiti presenteranno e commenteranno i loro lavori mostrando le clip dei film in cinquina accompagnate dalle loro musiche.

Venerdì 9 marzo l’Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo AMC, in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, presenta i candidati delle opere selezionate nella cinquina di Migliore Montatore. I candidati saranno introdotti da rappresentanti della critica cinematografica italiana e mostreranno al pubblico il loro lavoro.

Gli Oscar italiani condotti da Carlo Conti vi danno appuntamento il 21 marzo in prima serata su Rai 1.