È ARRIVATO IL BRONCIO, una favola animata per tutta la famiglia

ROMA – È arrivato il broncio vi aspetta al cinema dal 1° marzo.



Dagli autori de L’Era glaciale 2 – Il disgelo, la pellicola d’animazione racconta la storia di Terry. Per un ragazzino riservato come lui, trascorrere le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary, è un’esperienza incredibile.

Con la sua fervida immaginazione può viaggiare in terre incantate e incontrare personaggi psichedelici, alberi che camminano, palloncini parlanti, orchidee che bisbigliano e draghi pasticcioni. E chissà, magari qualche principessa…

Ora però la nonna Mary non c’è più e il parco rischia di chiudere. Triste e sconsolato, Terry non riesce a staccarsi dal ricordo dei vecchi tempi e dei racconti strambi della nonna. Ma è qui che il destino ci mette lo zampino.

Su una delle giostre è rimasta un po’ di magia che lo trasporta in un vero regno incantato, ma che di sicuro non è felice e spensierato come la nonna gli aveva fatto credere.

Un mago brontolone di nome Broncio infatti lancia un sortilegio nel paese e così i sorrisi e le risate sono diventati ricordi del passato.

Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa? Per farlo, dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti la felicità, aiutare la principessa Alba e sconfiggere strane creature fantastiche, sforzandosi di accettare un piccolo cambiamento.

È ARRIVATO IL BRONCIO, clip ‘La stanza delle scimmie’



È ARRIVATO IL BRONCIO, clip ‘La principessa è fuggita’



