Kim Kardashian su Vogue India, scelta non condivisa da molti utenti

ROMA – Kim Kardashian torna a far parlare di sé. Il motivo? La sua presenza sulla copertina del prossimo numero di Vogue India.

Le prime immagini, che ritraggono la cliccatissima reality star avvolta da un rosso lehenga (vestito tipico Indiano), hanno già fatto il giro del web e le critiche non sono tardate ad arrivare.

Molti utenti della rete infatti non riescono a capire per quale motivo sia stata scelta come ‘cover girl’ un’icona della cultura pop anziché una modella o celebrità sudasiatica.

“Non posso credere che @VogueIndia abbia scelto Kim Kardashian come modella per una sua copertina, come se non fosse già presente su tantissime altre riviste. Vogue India, dovrebbe celebrare le donne sud Asiatiche e non scegliere modelle di altri tipi di culture“, ha ‘cinguettato’ un’utente indignata.

Inoltre non è la prima volta che uno dei membri della famiglia Kardashian appare sulla copertina di Vogue India ricevendo critiche. Infatti quando Kendall Jenner è apparsa sulla copertina della rivista di moda in occasione del loro decimo anniversario, le critiche nei suoi confronti e nei confronti della famosa Bibbia della moda, sono state egualmente aspre.

Fonte metro.co.uk