J-POP Manga porta Made in Abyss in anteprima al Cartoomics

ROMA – L’ anime ha ottenuto un grandissimo successo tanto da vincere il premio come miglior serie animata e miglior colonna sonora ai Crunchyroll’s Anime Awards 2017. Il Manga, invece, annunciato da J-POP Manga a Lucca Comics & Games 2017 è stato uno dei titoli più acclamati.

Stiamo parlando dell’attesissimo Made In Abyss di Akihito Tsukushi, tra i selezionati per la undicesima edizione del premio Manga Taisho, anche noto con il titolo internazionale ufficiale di Cartoon Grand Prize, riconoscimento votato dai librai e dai responsabili delle sezioni fumetto delle librerie.

J-POP Manga lo presenterà in anteprima al Cartoomics (9-11 marzo, Rho Fiera Milano), con un limitato numero di copie prima dell’uscita ufficiale in fumetteria e libreria prevista per il 14 marzo.

La Mappa dell’Abisso

Ed il 10 marzo (Agorà 2, 14:00 – 14:45) la casa editrice milanese incontrerà i propri lettori in Agorà per un J-POP Tour esclusivo per rispondere a tutte le vostre domande, svelare indiscrezioni sui prossimi lavori e… gadget per tutti pensati ed ispirati proprio ai vostri “beniamini dell’abisso”!

E dal 14 marzo, nelle fumetterie che hanno aderito all’iniziativa, gli “Abyssal Shops“, ci sarà in esclusiva con la prima tiratura del volume, la Mappa dell’Abisso!

Made in Abyss

Sull’orlo di una voragine apparentemente infinita che da secoli affascina l’umanità, la piccola Riko si impegna per seguire le orme della madre, celebre avventuriera arrivata a profondità mai raggiunte prima. Un giorno, durante una delle sue esplorazioni al livello più “facile” dell’Abisso, Riko trova Reg, un ragazzo che in realtà è un avanzatissimo essere artificiale.

Da dove arriva?

Uscita prevista: primo semestre del 2018.