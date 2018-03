Norah Jones torna a luglio in Italia con un doppio appuntamento

ROMA – Norah Jones, una delle più influenti cantanti della musica pop-jazz statunitense vincitrice di diversi Grammy Awards, torna ad esibirsi in Europa nel 2018.

Durante il nuovo tour la cantautrice suonerà brani dell’ultimo album ‘Day Breaks’ e pezzi del suo repertorio accompagnata dagli acclamati musicisti Brian Blade alla batteria e Chris Thomas al basso.

La voce calda e intima, la semplicità e l’enorme talento di Norah saranno in scena dal vivo, per gli unici appuntamenti Italiani prodotti da D’Alessandro e Galli.

Dopo aver registrato il tutto esaurito per le date di aprile al Teatro Arcimboldi di Milano e al Teatro Colosseo di Torino, l’Artista tornerà questa estate il 24 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale Tener-a-mente Festival di Gardone Riviera ed il 26 luglio, per una serata speciale, al Lucca Summer Festival insieme a Marcus Miller che aprirà la serata per un incredibile double bill.

“Double-bill” sono le serate che mettono insieme due artisti con i loro relativi concerti sullo stesso palco.

Norah Jones e Marcus Miller al Lucca Summer Fest

Norah Jones torna a Lucca dopo 6 anni per quella che sarà la sua terza apparizione al Festival.

Marcus Miller ha sviluppato negli anni un legame fortissimo con Lucca Summer Festival, dove fu protagonista anche di una straordinaria jam session insieme a Pino Daniele nel 2013, e dunque non poteva non tornare per presentare il suo nuovo album Laid Black, in uscita a primavera.

Lo storico bassista di Miles Davis aprirà la serata avvolgendo con il suo groove Piazza Napoleone, accompagnato da una band formata dai migliori giovani talenti della scena jazz-funky internazionale.

Una lunga serata piena di emozioni e suggestioni musicali, con due straordinari Artisti come Norah Jones e Marcus Miller sullo stesso palco. Una serata come solo Lucca Summer Festival è in grado di offrire.