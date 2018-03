Più vicino della Luna: la Terra incontra l’asteroide 2018 DV1

ROMA – Grande come un autobus, più vicino della Luna.

E’ per venerdì 2 marzo l’incontro con l’asteroide 2018 DV1.

La roccia spaziale saluterà la Terra sfrecciando nello spazio a circa 110.000 chilometri di distanza.

Per chi non è dotato di un telescopio potente, l’appuntamento è con il Virtual Telescope, che trasmetterà in diretta streaming l’evento a partire dalle 18.30.

Il piccolo asteroide 2018 DV1 ha all’incirca le dimensioni di un autobus, con una larghezza di circa 7 metri.

E’ stato scoperto solo recentemente.

Gli astronomi, utilizzando un telescopio presso il Mount Lemmon Observatory in Arizona, lo hanno individuato per la prima volta lunedì 26 febbraio.