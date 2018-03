Il popolo al matrimonio di Harry e Meghan: invitate 2640 persone comuni

ROMA – Un matrimonio rivoluzionario. È quello che sarà il giorno speciale di Harry e Meghan. I due fidanzati, come annunciato dai canali ufficiali della famiglia reale, hanno inserito nella lista degli invitati 2640 persone comuni. Il popolo, quindi, sarà presente accanto agli ospiti usuali per celebrare il sì. Il 19 maggio, così, il pubblico sarà in grado di “assistere alla gioia e al divertimento della giornata”.

Le 2640 persone invitate potranno accedere al castello di Windsor e avere una visuale privilegiata sulle celebrazioni. L’arrivo degli sposi, delle loro famiglie e degli ospiti famosi.

Ma come verranno scelti questi invitati speciali? La coppia ha già pensato a tutto. 1200 persone accorreranno da ogni angolo del Regno Unito, selezionante da 9 uffici regionali di luogotenenza. Preferendo i giovani, sarà scelto chi ha dimostrato particolari doti di leadership e attenzione verso la propria comunità.

Altre 200 proverranno dalle organizzazioni di beneficenza a cui Harry e Meghan sono particolarmente vicini e con cui collaborano. Poi ci saranno 100 bambini che frequentano le scuole locali e 610 residenti nella comunità di Windsor.

Infine, ci saranno 530 membri delle The Royal Households e Crown Estate, ovvero i dipartimenti che sostengono la Royal Family e l’organizzazione che gestisce il portafoglio finanziario della Corona britannica.

Kensington Palace non ha specificato, al momento, se gli invitati saranno trasferiti – alla fine della cerimonia nella cappella di San Giorgio – nel luogo del ricevimento. In ogni caso, è già un passo di cui mamma Diana sarebbe orgogliosa.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will invite 2,640 members of the public to Windsor Castle on their wedding day to watch the arrivals of the Bride and Groom and their guests and the carriage procession as it departs from the castle. pic.twitter.com/pII5T4Ctcm

