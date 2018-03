Sognava di diventare una star di Instagram ma rimane travolta dai debiti

ROMA – Diventare una star di Instagram è il sogno di tutti. Era anche quello di Lisette Calveiro che, invece, ha visto le sue aspirazioni crollare in poco più di un anno. Tutta colpa dei debiti accumulati per vivere una vita patinata.

Da Miami a New York, con furore…

26 anni, per “sfondare” Lisette si è trasferita da Miami a New York. Lì, dove tutto iniziato, è anche finito. Sul lastrico, per la precisione. Viaggi intercontinentali, vestiti e accessori di lusso. Il tutto per la “modica” cifra di 10 mila dollari. Troppi visto che la 26enne aveva lasciato il suo tirocinio ben pagato per un lavoro part-time. Un modo per ritagliare una buona fetta di tempo da dedicare al social.

Le priorità ora sono cambiate

È così che tra pose alla Sex and the city e scatti in costume da bagno nei paradisi più belli del mondo, Lisette è finita travolta dai debiti. “Volevo raccontare la storia di una giovane millenial che vive a New York”, ha raccontato ai media americani. “Facevo shopping per scattare la foto perfetta. Vivevo al di sopra delle mie possibilità. Vivevo una bugia”, ha ammesso. Ora Lisette ha smesso di postare foto ossessivamente. Vive in una casa condivisa e ha iniziato a risparmiare. Le priorità sono cambiate.