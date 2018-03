Open House: inaugurata la nuova sede di diregiovani.it. La FOTOGALLERY

ROMA – Diregiovani.it e l’agenzia di stampa Dire hanno inaugurato la nuova sede. Una festa per brindare insieme ad una nuova fase che vede la giovane redazione crescere di giorno in giorno.

Nel corso dell’Open House gli amici di diregiovani.it sono venuti a trovarci per parlare del lavoro fatto insieme e sopratutto del futuro.

Addetti ai lavori, mondo della scuola, colleghi tutti riuniti per aprire simbolicamente le porte di una nuova redazione che però resta la stessa nello spirito e nella voglia di essere presente nel mondo dell’informazione delle giovani generazioni…