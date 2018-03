ROMA – Dall’amore per un pesce alle scene di nudo.

Ecco cosa passava per la testa di Jennifer Garner durante la premiazione degli Oscar.

L’attrice 45enne è stata colta dalle telecamere con una strana espressione in viso, un misto tra preoccupazione e terrore.

Come accadde lo scorso anno con le mani di Nicole Kidman, il volto di Jennifer Garner è diventato subito virale sul web.

Al punto che la stessa attrice è intervenuta per svelare il mistero.

Con una Storia su Instagram, Jennifer ha “reinterpretato” il momento degli Oscar, dando voce ai suoi pensieri…

In un primo video l’attrice pensa: “Congratulazioni a Shape of Water… Forse dovrei uscire con un pesce?”.

Poi ritorna a dare una nuova spiegazione alla sua espressione preoccupata: “Hey Jimmy Kimmel, cosa c’è nel tuo portafoglio? Aspetta, dov’è il mio portafoglio?”

Infine, cita la sua prossima serie della HBO “Camping”, scritta da Lena Dunham, sceneggiatrice famosa per le scene di nudo in “Girls”.

“Non vedo l’ora di lavorare con Lena Dunham… aspetta, ho firmato una rinuncia di nudo?”