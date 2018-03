Jurassic World Alive, dinosauri nel mondo reale come Pokémon GO

ROMA – Non sarà necessario uscire per strada come Pokémon GO.

In Jurassic World Alive i dinosauri prenderanno vita anche nella tua casa.

Universal ha annunciato l’arrivo di un nuovo gioco mobile, nello stesso stile della popolare app di Niantic Labs e Nintendo.

Sviluppato dallo studio Ludia, Jurassic World Alive consente di catturare i dinosauri con lo stesso meccanismo di Pokémon GO, con la differenza che per farlo non è necessario uscire di casa.

Si può scegliere, infatti, se passeggiare in cerca di creature preistoriche o mandare in ricognizione un “drone” che catturi il loro DNA per noi.

Il gioco sarà disponibile presto su iOS e Android.



Come funziona

In Jurassic World Alive faremo parte del Dinosaur Protection Group (DPG).

La nostra missione è salvare i dinosauri da una seconda estinzione.

Per farlo, dovremo esplorare i dintorni per trovare i nostri dinosauri preferiti, incluse nuove razze geneticamente modificate.

Attivando la realtà aumentata (AR) potremo interagire con queste incredibili creature nel mondo reale.

Il gioco partirà con oltre 100 dinosauri, ma l’obiettivo è quello di aggiornare costantemente gli animali disponibili nel mondo, aggiungendo nuovi titani preistorici. Inoltre, puoi creare i tuoi ibridi raccogliendo DNA.

Gameplay

Tieni traccia dei dinosauri con un drone e raccogli campioni di DNA necessari per salire di livello e creare ibridi nel tuo laboratorio.

Quindi, riunisci la perfetta squadra di dinosauri combattenti e affronta pericolose minacce in battaglie PVP in tempo reale!

– ESPLORA il tuo mondo con il GPS e scopri i dinosauri su una mappa. Identifica i modelli di comportamento per tracciare le specie specifiche nei loro habitat naturali.

– COLLEZIONA razze rare e potenti volando con un drone. Cattura i campioni di DNA e tieni una lista completa dei tuoi animali preistorici.

– CREA creature ibride combinando i tratti genetici di più specie per sviluppare i loro punti di forza e le loro abilità.

– COMBATTI con una squadra di dinosauri d’attacco per difenderti dalle minacce e sfida gli altri nelle arene PVP in tempo reale.

– GUADAGNA premi come monete in-game e durata delle batterie del drone trovando i kit sulla mappa.