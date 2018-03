The Lodgers, l’horror gotico che non ti aspetti – CLIP

ROMA – Dopo il successo al Toronto International Film Festival e al Torino Film Festival, è da oggi nelle sale italiane l’inquietante horror The Lodgers – Non infrangere le regole.

Il film, ambientato nell’Irlanda rurale degli anni 20, affonda le sue radici nei classici della letteratura gotica, immergendo gli spettatori in atmosfere dark e angoscianti. In questa ghost – story dai risvolti raccapriccianti, i gemelli Rachel ed Edward dovranno trovare il modo di spezzare la maledizione che li confina a vivere da reclusi nella decadente casa di famiglia seguendo regole molto ferree tramandate da generazioni.

Un ruolo fondamentale in questa storia lo ha proprio Loftus Hall, la sinistra residenza dove è ambientato il film che è davvero considerata la casa più infestata di tutta l’Irlanda e durante le riprese ha celebrato il suo 666° compleanno.



The Lodgers – Non infrangere le regole

La sceneggiatura di The Lodgers – Non infrangere le regole è stata scritta da David Turpin, musicista e professore di letteratura gotica, che ne ha curato anche la colonna sonora assieme a Stephen Shannon.

La regia è di Brian O’Malley, al suo secondo lungometraggio dopo Let us pray, che per sua stessa ammissione ha sempre desiderato girare una ghost – story gotica e in costume, fin da quando poco più che ventenne ha visto Suspense di Jack Clayton. Altri suoi riferimenti nella realizzazione di The Lodgers – Non infrangere le regole sono stati The Others di Alejandro Amenabar e La Spina del Diavolo di Guillermo del Toro, ma quello che lo ha definitivamente convinto ad accettare di fare il film è stata la caratterizzazione prettamente irlandese della storia.

Il cast di The Lodgers – Non infrangere le regole può contare sui due giovani attori Charlotte Vega (American Assassin) e Bill Milner (Dunkirk, X-Men – L’inizio) nel ruolo di Rachel ed Edward, e su alcuni dei volti più noti della serie cult Il Trono di Spade come Eugene Simon, David Bradley e Moe Dunford.

SINOSSI

In questo racconto horror gotico, una maledizione confina i gemelli Rachel ed Edward nella loro casa di famiglia come punizione per i peccati commessi dai loro antenati. Costretti a rispettare le regole di un’inquietante ninna nanna, i gemelli non devono mai fare entrare estranei in casa, devono andare a letto entro mezzanotte, e devono sempre stare insieme senza mai separarsi. Rompere anche una delle tre regole scatenerebbe l’ira delle sinistre presenze che appaiono nella dimora di notte.

Mentre Edward è rassegnato a dover vivere questa drammatica esistenza, il ragazzo inizia a essere sempre più sconvolto dal fatto che Rachel non lo sia. Affascinata da un soldato del luogo, la ragazza inizia a ribellarsi nel disperato tentativo di scappare dalla sua opprimente prigionia.