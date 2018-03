Devid, il rapper romantico nel nuovo singolo Anime Gemelle

ROMA – Romantico ma non banale. È il nuovo singolo di Devid, Anime Gemelle. Prodotto da Evrint Bless e uscito prima a San Valentino sulle principali piattaforme streaming, oggi il brano è arrivato – in occasione della festa della donna – anche su YouTube con un video alquanto particolare. La direzione artistica è affidata allo stesso Devid mentre la realizzazione del tutto (Shot e Edit) è curata dall’ormai stretto collaboratore Damned. Il brano è molto suggestivo, collocabile nello stile trapsoul/chill che pare essere una potente wave della nuova scuola del rap italiano. Anime Gemelle è dedicata ad una persona in particolare ma ognuno ci si può rispecchiare con la persona che vuole: la propria, appunto, anima gemella.

Il contenuto principale del brano si basa sulla fiducia, il tassello fondamentale per far sì che una relazione sia duratura, vera e sincera: “Lasciami solo per stanotte, sarà la luna che mi guarderà per te”. L’etichetta su cui è uscito questo nuovo brano di Devid è la solita “Bitika Records”, label ormai garanzia di qualità per tutta la scena indipendente e hip-hop nazionale (come dimostrano le recenti uscite di Devid).

Ecco il video.