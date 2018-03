Un altro reality nei progetti, Francesco Monte al Grande Fratello Vip

ROMA – Reality che va, reality che viene. Francesco Monte ha gettato la spugna dopo il chiacchierato canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. L’ex Uomini e Donne ha confessato dalle pagine del magazine del programma, in edicola da oggi, di aver lasciato ampia possibilità a una sua nuova partecipazione televisiva. Nello specifico al Grande Fratello Vip che andrà di nuovo in onda a settembre 2018. Per ora, Monte si dedica alla posta del cuore del settimanale e – proprio rispondendo a una fan – ha confermato il suo desiderio di rifarsi dall’uscita prematura dall’Isola con il people show di Canale 5.

“Ti rispondo sorridendo, l’ho già fatto lo scorso anno e non mi ha portato una grande fortuna. Ma dopo tutto quello che mi è successo ho imparato a rispondere mai dire mai“, ha scritto Monte. L’ex di Cecilia Rodriguez era entrato al Grande Fratello, seppur per una serata, proprio per l’allora fidanzata. Da allora i programmi del 28enne non sono andati come sperati. Prima la rottura con la sorella di Belen, poi lo scandalo droga che ancora non è stato archiviato. Il 15 marzo Monte racconterà tutto senza peli sulla lingua alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show.

Il magazine di Uomini e Donne

Se Monte andrà alla terza edizione del Grande Fratello Vip è ancora presto per dirlo con certezza. Al momento si dedica alla scrittura dell’esperimento editoriale del programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne Magazine ha debuttato oggi al prezzo speciale di 50 cent. I fan del programma lo troveranno in edicola ogni giovedì. Attraverso aneddoti, curiosità e foto e interviste esclusive il settimanale farà conoscere agli appassionati particolari inediti dei loro beniamini.

Oltre alla Posta del cuore di Francesco Monte, all’interno della rivista ci sarà People, che raccoglie le ultime notizie su ex tronisti ed ex corteggiatori e sulle coppie formatesi grazie al programma; Beauty, con i consigli di bellezza di Giula De Lellis. Poi ancora Ti racconto un libro, che propone ogni volta un testo da leggere; consigliato da uno dei protagonisti del talk; Indovina chi è, un divertente gioco tra passato e presente dei personaggi più amati; le pagine sul Fitness con i preziosi consigli di Jack Vanore; Playlist, per conoscere la musica preferita da tronisti e corteggiatori e i Saluti di Saki.