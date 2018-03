ROMA – Intelligente, elegante e camaleontico.

Letteralmente.

E’ il QLED TV trasparente che Samsung ha presentato a New York.

Una nuova concezione del televisore, che diventa un pezzo d’arredo a tutti gli effetti.

Quando il tv è in stand by, lo schermo si può mimetizzare con la parete attraverso la nuovissima funzione Ambient Mode.



Per rendere il tutto più elegante, Samsung ha deciso di eliminare i cavi.

Ne basterà solo uno a connettere il TV al box esterno delle connessioni e dare l’alimentazione elettrica.

I nuovi Tv QLED di Samsung saranno disponibili in Italia da aprile.

Prezzi ancora da definire, ma si aggireranno con molta probabilità da i 1500 euro in su a seconda dei pollici dello schermo.