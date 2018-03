Il ritorno dei Telegatti: i premi della tv a ottobre 2018

ROMA – E’ ufficiale. Dopo 10 anni tornano in tv i Telegatti.

La nuova edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo ideato da TV Sorrisi e Canzoni si svolgerà a Milano a metà ottobre 2018.

Lo ha annunciato Aldo Vitali, direttore del popolare settimanale, durante la presentazione del libro “Il Telegatto. Storia del premio più amato dalle star“, nell’ambito di Tempo di Libri, Fiera Internazionale dell’Editoria a Milano.

Alla 25esima edizione dei Telegatti saranno presenti “grandi ospiti”, promette Vitali.

Tutti i dettagli saranno svelati nel corso dei prossimi mesi.

Il Telegatto. Storia del premio più amato dalle star

Curato da Rosanna Mani, “Il Telegatto. Storia del premio più amato dalle star” è il libro firmato Tv Sorrisi e Canzoni che ripercorre, in 280 pagine, i momenti salienti dei premi della tv.

La cerimonia debuttò in tv nel 1984, ma il Telegatto già esisteva. Dal 1971, infatti, i lettori di Tv Sorrisi e Canzoni votavano ogni anno i migliori programmi e personaggi televisivi.

Tredici anni dopo, il debutto su Canale 5 con una serata di gala trasmessa in prima serata.

Nel corso degli anni sono stati tantissimi gli ospiti, anche internazionali, ad aver ricevuto la statuetta Made in Italy.