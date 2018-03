ROMA – Passione, emozione, grinta e femminilità. Questi gli ingredienti che fanno di Emma Marrone una delle artiste più amate dal grande pubblico.

A Radio2 Live ha incontrato i suoi fan per presentare l’ultimo album Essere Qui. Un live molto atteso. Un viaggio tra vecchi e nuovi successi che ha permesso a Emma di raccontarsi oltre che in musica, anche a parole. Centinaia i fan accorsi, già dalle prime ore del mattino, nella sede Rai in via Asiago a Roma.

Il concerto è stato una piccola anteprima del tour che prenderà il via il 14 maggio a Jesolo, per poi proseguire in tutta Italia.

Emma Marrone a #Radio2Live, l’intervista

Nel backstage di #Radio2Live, Emma ha raccontato ai nostri microfoni Essere qui, dalla nascita al successo nelle classifiche, il nuovo singolo Effetto Domino e i suoi prossimi live.



Ai nostri microfoni i conduttori Pier e Carolina

La formula è sempre quella vincente di Radio2 Live, il format di Rai Radio2 dedicato alla musica dal vivo più bella, un luogo non convenzionale dove gli ascoltatori si trovano per incontrare insieme i loro artisti preferiti, in concerti esclusivi, dal taglio unico, anche grazie allo storytelling di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.



Il BEST OF della serata

