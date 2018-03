Roma – Sarà fuori tra pochi giorni per RadiciMusic Records “Il divieto di sbagliare”, l’album d’esordio della cantante e pianista Eleonora Betti. Un lavoro discografico di 9 tracce (più una bonus track) dove le influenze del folk, del pop internazionale, del jazz e della classica entrano morbidamente l’una nell’altra. Un viaggio sonoro da scoprire a partire dal 16 marzo e anticipato in questi giorni dal singolo “Quaranta volte”, un racconto di vita avvolgente, una riflessione che accompagna l’artista dai tempi della scuola e che ora diventa canzone.

“La professoressa di matematica dei miei primi anni di liceo, diceva che non bastava studiare tanto – racconta Eleonora. L’importanza era nella qualità del nostro ripetere, prima che nella quantità: se ripeti male qualcosa per venti volte, dovrai poi ripeterlo altre quaranta per cancellare il primo errore e rimediare con l’informazione giusta. Mi colpì moltissimo questa sua osservazione e di tanto in tanto ho continuato a pensarci, perché vale anche per alcune modalità che applichiamo alla vita, il ripetere inutilmente tanto e male. È così che un giorno ho scritto Quaranta volte”.

IL VIDEOCLIP

Il video, diretto da Filippo Biagianti – già regista per il progetto musicale “Spartiti” e vincitore di numerosi riconoscimenti – è interamente girato a Roma (sotto i portici di Piazza Vittorio Emanuele, nel quartiere San Lorenzo, in metropolitana e all’Accademia Romana di Musica), e racconta due storie parallele: da una parte l’artista che canta, suona e compone; dall’altra la vita quotidiana, in un percorso che ci propone situazioni cicliche, che spesso affrontiamo nello stesso modo. Una riflessione che è rivolta all’esterno, ma anche verso sé stessi, come si vede nel dialogo che Eleonora ha allo specchio, e che alla fine si esaurisce in un nulla di fatto. Perché è nella mancanza di risposte che si perde la direzione, così come il finale “fuori fuoco” del video ci vuole mostrare.

Eleonora Betti suonerà dal vivo Il divieto di sbagliare sul palco del club romano ‘na cosetta il prossimo 29 marzo.