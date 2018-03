Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati, l’addio dopo due anni

ROMA – Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati. L’ormai ex coppia ha confermato i rumors che, nei giorni scorsi, si erano fatti sempre più insistenti, specialmente dopo lo scoop del The Sun. E, tra l’altro, l’ultima foto insieme della modella e il cantante risale a gennaio. L’addio arriva dopo due anni di amore ma anche di alti e bassi. In passato, infatti, la ventiduenne e il venticinquenne si erano presi una pausa. Salvo poi tornare insieme dopo qualche settimana.

Gigi e Zayn, la fine di un amore passa attraverso Twitter

“Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente significativa, piena di amore e di divertimento – ha scritto il cantante su Twitter – e ho per lei un grandissimo rispetto e tanta adorazione per Gigi come donna e come amica. Ha una bellissima anima. Sono grato ai nostri fan per nel rispetto durante questa difficile decisione e della nostra privacy. Avremmo desiderato che questa notizia uscisse da noi prima. Vi vogliamo bene”.

Anche Gigi ha voluto scrivere su Twitter qualche parola ai fan: “Le dichiarazioni su una separazione spesso sembrano impersonali perché è difficile mettere per iscritto cosa hanno passato due persone…non solo nella relazione ma nella vita in generale. Sarò eternamente grata per l’amore, il tempo e le lezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà”.

Gigi e Zayn si erano innamorati nel 2015. Il loro un colpo di fulmine, sfociato in una passione travolgente. “Per la prima volta nella vita, – aveva detto la top model qualche tempo fa a Es Magazine – siamo entrambi in una relazione in cui abbiamo molti interessi in comune, anche al di fuori del mondo lavorativo e questa è una cosa importantissima. Cuciniamo molto insieme, ci interessiamo di arte, siamo l’uno il migliore amico dell’altra. Possiamo parlare di qualsiasi cosa e sappiamo che possiamo imparare molto l’uno dall’altro”. Oggi né Gigi né Zayn hanno spiegato i motivi della separazione. Secondo la stampa internazionale, i numerosi impegni lavorativi di entrambi hanno portato alla decisione.