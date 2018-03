Porte aperte allo IED, l’open day alla scoperta dei percorsi di formazione

ROMA – Porte aperte in tutte le sedi IED Italia di Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Cagliari e Como in occasione della giornata di Open Day del prossimo 17 marzo 2018. Protagonisti i giovani, i creativi, i designer di oggi e di domani che desiderano scoprire la realtà dell’Istituto Europeo di Design e la sua offerta formativa declinata in Corsi Triennali, Master, Corsi di Specializzazione e Formazione Avanzata nelle aree del Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione.

L’Open Day alternerà momenti dedicati all’informazione e all’orientamento, ad occasioni di confronto con i coordinatori, i docenti, gli studenti IED in corso ma anche gli alunni, oggi professionisti che hanno saputo trasformare le loro conoscenze in progetti e imprese del settore. Le presentazioni dei corsi saranno quindi anche un’occasione per riflettere sul rapporto fra formazione e lavoro, rispetto al percorso che si vuole intraprendere e su quali possono essere gli strumenti utili per accedere al mondo delle professioni creative.

“Lo scorso anno in occasione delle giornate di Open Day – dichiara Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia – l’Istituto Europeo di Design ha riunito in tutte le sedi Italia più di 5.000 creativi fra studenti delle scuole superiori, designer, talenti emergenti e giovani, curiosi di conoscere il mondo della formazione nei settori della creatività. IED il 17 marzo apre di nuovo le porte delle sue sedi italiane e dedica un’intera giornata a studenti e genitori che desiderano scoprire questa realtà, conoscere il progetto formativo che l’Istituto Europeo di Design da più di 50 anni con entusiasmo e determinazione ha interamente votato ai giovani e al design made in Italy”.

In ciascuna delle sette sedi IED Italia ci sarà un programma di presentazioni dedicato che si svolgerà con i seguenti orari:

IED MILANO – Via A. Sciesa, 4 e via Bezzecca, 5 – dalle 10.30 alle 16.00

IED ROMA – Via Alcamo, 11 – dalle 9.30 alle 16.30

IED TORINO – Via San Quintino, 39 – dalle 14.00 alle 18.00

IED VENEZIA – Palazzo Franchetti, Campo S. Stefano, S. Marco, 2842 – dalle 10.30 alle 19.00

IED FIRENZE – Via Bufalini 6/r – dalle 10.00 alle 17.00

IED CAGLIARI – Villa Satta – Viale Trento, 39 – dalle 10.00 alle 13.30

IED COMO – Accademia Aldo Galli – Via Petrarca, 9 – dalle 10.00 alle 20.00

Dal 17 marzo sarà inoltre aperto il bando per concorrere ad una delle 105 borse di studio a copertura del 100% e del 50% sulla retta di frequenza dei corsi Triennali e Professional Training Program delle sedi di Milano, Cagliari, Como, Firenze, Roma, Torino, Venezia. Le borse di studio sono un premio al talento, un’opportunità per trasformare una passione in un progetto futuro di crescita, un’occasione per iniziare a costruire un percorso nel mondo della formazione creativa.

Durante tutta la giornata, lo staff IED sarà a disposizione per dare informazioni sull’offerta formativa e le modalità di iscrizione. Per maggiori informazioni e per registrarsi all’Open Day ecco il LINK.