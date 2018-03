Francesco Monte e Paola Di Benedetto, un bacio conferma la relazione

ROMA – Francesco Monte e Paola Di Benedetto non si nascondono più. Dolci baci e sguardi complici, immortalati fuori dall’Isola dei famosi (dove si sono conosciuti) dal magazine Spy, in edicola da venerdì 16 marzo. A Milano, i due finalmente possono vivere la loro storia.

Nel corso dell’ottava puntata del reality, l’ex tronista aveva fatto recapitare alla Di Benedetto un mazzo di rose rosse con un bigliettino che non lasciava dubbi: “Paoletta, sono passati quasi due mesi in cui mi è successo di tutto. Ma non ho mai allontanato il mio pensiero da te. Ti aspetto. Ovviamente non divulgare il numero in diretta. Perché già mi stanno cercando in troppi”. L’incontro subito dopo quando le foto sono state scattate. “Ora sono felice”, ha rivelato Monte a Spy, confessando con entusiasmo che “questa storia è ancora più bella di come immaginavo”.

Dopo 5 anni di amore e una proposta di matrimonio saltata a Cecilia Rodriguez, Monte si lascia alle spalle le delusioni, nella speranza che anche il caso canna-gate venga archiviato presto.