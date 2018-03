ROMA – Samsung punta tutto sulla fotocamera nei nuovi Galaxy S9 e S9+.

I due top di gamma del colosso coreano sono finalmente arrivati sul mercato.

Ecco tutte le caratteristiche.

Galaxy S9 e S9+: Prezzo

Il Galaxy S9 costa 899 euro nella versione (al momento unica) da 64GB.

Il Galaxy S9+ parte da 999 euro per la versione da 64 GB e sale a 1.099 euro per quella da 256 GB.

La memoria è espandibile con Micro USB fino a 400 GB.

Design e Display

Disponibili nei colori Midnight Black, Lilac Purple e Coral Blue, i nuovi S9 presentano un design dallo stile inconfondibile di Samsung.

Design curvo sui lati, cornice sottilissima e Infinity Display offrono una visione senza più confini, con distrazioni visive minime.

Lo schermo super AMOLED da 18.5:9 offre una visione cinematografica, mentre gli altoparlanti stereo messi a punto da AKG, integrati con Dolby Atmos, garantiscono una pura esperienza surround dal suono potente e cristallino.

Il Galaxy S9 monta uno schermo di 5,8 pollici, il Galaxy 9+ di 6,2.

Fotocamera

Grandi novità per la fotocamera.

Doppia apertura focale estremamente versatile che lavora come l’occhio umano. Si adatta ad ogni tipo di luminosità, da intensa a scarsa passando da F 2.4 a F 1.5.

La fotocamera posteriore da 12 MP permette quindi di scattare foto notturne con dettagli definiti e colori più realistici, senza bisogno di ritocchi.

Novità anche per i video.

I filmati potranno essere personalizzati con la musica, e si potranno creare clip in Super Slow Motion.

Possono essere convertiti anche in GIF con tre stili di riproduzioni in loop: reverse, forward o swing.

Caratteristiche

Samsung aggiunge un tocco in più di “smart” al suo nuovo top di gamma con la realtà aumentata.

Con My Emoji sarà possibile creare un avatar personalizzato, dai capelli agli abiti.

Una volta scelto il tuo personaggio, lo puoi animare, facendolo muovere e cantare a tuo gusto.

Galaxy S9 e S9+ sono dotati di certificazione IP68: questo vuol dire che sono resistenti all’acqua (a prova di immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce, per un massimo di 30 minuti) e alla polvere.

Galaxy S9 e S9+ offrono 5 possibilità di sblocco: con uno sguardo, con l’impronta digitale, con un semplice segno, con la password o con il pin.

Grazie alla connettività LTE fino a 1,2 Gbps, potrai scaricare velocemente e guardare video in diretta streaming senza interruzioni.