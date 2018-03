Annunciato il videogioco di Narcos: uscita nella primavera 2019

ROMA – Sarà Curve Digital a portare su console e PC il primo videogioco di Narcos.

Ispirato alla pluripremiata serie tv di Netflix, il titolo sarà disponibile dalla primavera 2019.



Curve Digital ha firmato un accordo con Gaumont, produttore di Narcos, per realizzare un videogioco basato sulle serie televisiva. Kuju sarà lo sviluppatore del gioco.

Narcos

Attualmente in produzione per la quarta stagione, Narcos racconta la vera ascesa al potere dei signori della droga e l’esplosione del traffico di cocaina nel mondo. La serie originale Netflix continua a crescere in popolarità in tutto il mondo. Disponibile per la visualizzazione sul servizio di streaming più famoso al mondo, Narcos è attualmente disponibile in oltre 130 paesi.

Il videogioco di Narcos sarà pubblicato su Pc, PS4 e Xbox One primavera del 2019.