Matrimonio in vista a Grey’s Anatomy per uno storico personaggio

ROMA – Suonano le campane a Grey’s Anatomy. Presto i fan della serie avranno di che gioire con il matrimonio di uno dei personaggi storici. Dopo una lunga serie di drammi e guai Alex Karev, Justin Chambers, finalmente metterà la testa a posto. Con Jo Wilson (Camilla Luddington), ovviamente.

La proposta

Nell’ultimo episodio del medical drama, la coppia arriva alla proposta non senza la giusta dose di sofferenza. Come sempre – e chi è fan di Grey’s anatomy lo sa bene – le belle notizie vanno guadagnate con fatica. Alex scopre che la futura sposa ha fatto domanda per una borsa di studio fuori da Seattle. Un programma per migliorare ma sopratutto per trovare il suo posto nel mondo dopo la morte del marito violento Paul. Una scena che Karev – dopo l’addio di Izzie – avrebbe vissuto per la seconda volta.

Shonda, però, in questa seconda occasione ha avuto “pietà” dei fan e ha scelto il lieto fine. Non prima, però, di una bella litigata. Jo, alla fine, capisce che la sua casa, il posto nel mondo dove sentirsi adatta è proprio accanto ad Alex. È così che recupera l’anello di fidanzamento che Karev tempo prima le aveva regalato senza successo. Ora è lei a riproporre la domanda. E, inevitabilmente, il dottore – che in Grey’s Anatomy è nel cast dalla prima stagione – dice sì senza remore.

Il quindicesimo episodio di Grey’s Anatomy diventa così una puntata incentrata sul cuore, non a caso l’operazione madre della puntata è a cuore aperto. Scintille d’amore anche tra Jackson e Maggie che, per la prima volta dopo settimane di dubbi, si baciano.