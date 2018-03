Ghost Stories, storie di fantasmi nel nuovo film horror – TRAILER

ROMA – “La mente vede solo quello che vuole vedere”

Storie di fantasmi in Ghost Stories, un nuovo film horror in arrivo nei cinema il 19 aprile 2018.

La pellicola, diretta da Andy Nyman e Jeremy Dyson, racconta tre casi misteriosi che inchioderanno lo spettatore alla poltrona.



Ghost Stories – Sinossi

Il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi.

Quando gli affidano il compito d’indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i 3 casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, via via, non giungerà a un’angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.

Nel cast: Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman