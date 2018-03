Kylie Jenner come Undici di Stranger Things

ROMA – Tutti pazzi per gli Eggo.

Anche Kylie Jenner, che ha rivelato su Twitter il cibo di cui non riusciva proprio a fare a meno durante la sua gravidanza.

La reality star, proprio come Undici di Stranger Things, non faceva altro che mangiare Eggo Waffles.

Kylie ha risposto ad un utente di Twitter che le chiedeva quale fosse il cibo di cui aveva più voglia durante la gravidanza:

“Gli Eggos! Non mi sono mai piaciuti, ma durante la gravidanza non riuscivo a farne a meno. Assurdo!”

Kylie ha poi continuato aggiungendo: “Ho mangiato molto spesso da In ‘N Out e un’altra voglia che avevo continuamente era di ciambelle”.

La star, ha poi aggiunto di aver preso ben 18 chili durante la gravidanza.

Commento che, come riporta HollywoodLife, è stato successivamente cancellato.