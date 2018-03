Il gilet, il nuovo singolo e video di Simon in anteprima su diregiovani.it

“L’attesa di un concerto. Di un possibile incontro. Luci soffuse in una camera bianca. Il tempo sembra non passare ma è l’attesa il più grande piacere. Per diversi motivi non ci sei, quindi inganno il tempo con un caffè. La tensione aumenta. Sei qui. E facendo finta di non averti vista ti aspetto nel priveé”.

ROMA – “Il Gilet”, il singolo di Simon sarà in pre-order in tutti i webstore dal 19 marzo. Il videoclip “Il Gilet”, da oggi in anteprima nazionale su diregiovani.it è stato girato a Genova. La regia è di Marco D’Andragora, con la partecipazione dei ballerini Matteo Torriglia, Davide Bellomo, Greta Buccola e Marta Tuttorosa. Ideato da Simone Sfriso e Marco D’Andragora.



Chi è Simon Chi è Simon

Simon – pseudonimo di Simone Sfriso – è un nome di origine ebraica derivante dal termine “shama”, che significa “ascoltare”. Il suo percorso artistico inizia partecipando a vari concorsi, tra cui il Festival di Saint Vincent, e vincendo il Festival Radio Babboleo, Golden Disc e Voci D’oro, grazie al quale ha guadagnato un contratto discografico con la Tam Record International per la realizzazione del singolo intitolato “Camouflage” prodotto da Tony Amodio negli Stati Uniti.

Ha inoltre vinto un prestigioso corso di canto alla Venice Voice Academy a Los Angeles e ha partecipato a “The Voice UK”. Il suo primo singolo “Hard Time”, è in tutti gli webstore ed in Italia in esclusiva per Mondadori Shop. Insieme a “Prima o poi” entra nelle classifiche di Radio Airplay arrivando in Top10.