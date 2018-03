Il film su Harry e Meghan prende forma con il primo trailer

ROMA – A due mesi esatti dal matrimonio dell’anno, comincia a prendere forma il film su Harry e Meghan.

Harry & Meghan: A Royal Romance diventa realtà nel primo trailer rilasciato da Lifetime, il canale in cui andrà in onda il 13 maggio alle 20. Il film racconterà la storia d’amore dei due promessi sposi. Dal primo incontro, al viaggio in Africa, passando per momenti di intimità e il fidanzamento ufficiale. Ad interpretarli i due somigliantissimi Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley.

Nelle prime immagini teaser, Harry e Meghan diventano coppia, accompagnati da un carico enorme di romanticismo. Ed è il principe a darne un’anteprima mentre si rivolge all’ex attrice di Suits: “Non ho bisogno che la mia vita sia il perfetto quadretto reale. Ho solo bisogno di te”. Nella pellicola per la tv, diretta da Menhaj Huda, Harry e Meghan sono prima di tutto due ragazzi che si innamorano come qualsiasi loro coetaneo. Che si conoscono passo dopo passo e scelgono di continuare la loro vita insieme da marito e moglie. In Harry & Meghan: A Royal Romance, non mancheranno William e Kate, anche loro in video per raccontare la storia d’amore dei futuri sposi.