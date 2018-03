ROMA – Martin Caceres, Rafinha, Emanuele Giaccherini, Blerim Dzemaili e anche i mister Gennaro Gattuso, Walter Zenga e Walter Mazzarri.

Sono alcuni dei grandi protagonisti della sessione invernale del calciomercato di Serie A TIM a cui la Panini ha voluto dedicare una figurina extra della collezione “Calciatori 2017-2018”.

Le figurine extra

Una speciale “Tin Box” metallica, contenente ben 48 nuove figurine, sarà infatti disponibile in edicola a partire da domani 20 marzo (prezzo 9,90 euro). Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Sky Sport HD e con la sua trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, consentirà ai tanti collezionisti ed appassionati di aggiornare il proprio album anche con gli ultimi colpi di mercato. Tra gli altri, figurine extra sono state dedicate anche a Bacary Sagna, Han Kwang-Song, Giuseppe Rossi, Lisandro Lopez, Babacar e il mister Massimo Oddo.

Queste 48 figurine extra potranno essere incollate nell’album “Calciatori 2017-2018” nelle quattro pagine dedicate proprio al calciomercato. All’interno della “Tin Box” sono presenti anche la checklist e i mini-stickers “trasferito/sostituito”, piccole fascette adesive dedicate agli altri titolari che hanno cambiato squadra dall’inizio del Campionato, che potranno essere applicate negli appositi spazi nelle pagine dedicate alle singole squadre di Serie A. Inoltre, la “Tin Box” potrà essere utilizzata per portare sempre con sé le figurine doppie da scambiare con gli altri collezionisti, oppure per conservare le card “Uomini Copertina” che è possibile trovare nelle bustine speciali “Calciatori Gol!”

“Le figurine che fanno parte del set aggiornamenti consentono come sempre di arricchire la collezione con i colpi del mercato invernale ed avere gli allenatori che sono subentrati nel corso della stagione”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. ”Quest’anno il set, che contiene 48 figurine da inserire nella sezione ‘Calciomercato L’Originale’, diventa ancora più prezioso grazie alla Tin Box in metallo, un supporto che siamo certi diventerà il nuovo “must-have” tra i nostri affezionati collezionisti”.

“Calciatori 2017-2018”

La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album di 128 pagine ha una copertina caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Sul fronte delle figurine sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano.

Confermate le sezioni “Film del Campionato”, sui protagonisti e i momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 440 calciatori presenti in figurina sull’album per le squadre di Serie A TIM. La collezione è anche accompagnata dalla grande operazione “Calciatori Gol!”: all’interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio con la scritta “Hai Vinto”, che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali “Calciatori Gol!”